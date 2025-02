Per E-Mail teilen

Legende: Pure Freude Nabil Bentaleb macht sich nach seinem Treffer auf in Richtung Lille-Bank, wo er gefeiert wird. imago images/Sipa USA

Nabil Bentaleb hat rund neun Monate nach seinem Herzstillstand ein fulminantes Comeback hingelegt. Der Algerier schoss Lille beim 2:0 in Rennes spät in Führung (80.) – er war nur vier Minuten zuvor eingewechselt worden.

Hinter Bentaleb liegt eine lange Leidenszeit: Im Juni 2024 war der frühere Bundesligaspieler zusammengebrochen, woraufhin ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt werden musste.

Ganzes Team freut sich mit

Erst unter der Woche hatte Bentaleb grünes Licht für eine Rückkehr auf den Rasen erhalten. Die medizinische Kommission des französischen Fussballverbandes erteilte nach entsprechenden Untersuchungen ihre Erlaubnis dafür, dass Bentaleb ins Wettkampftraining zurückkehrt.

Nach seinem Tor, das er im Anschluss an einen Eckball per Abstauber erzielt hatte, stürmte der 30-Jährige zur Bank seines Teams. Dort wurde er von Mitspielern und Staff in einer Jubeltraube eingeschlossen. «Das ist filmreif, eine unglaubliche und wunderbare Geschichte. Er verdient das», sagte Lille-Trainer Bruno Génésio nach der Partie.

