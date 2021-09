Zusammenschluss in der Premier League: Die fünf Spitzenteams trennt nach den Samstagsspielen nur ein Punkt.

Legende: Erlöste die Himmelblauen Gabriel Jesus. imago images

Dank eines Tors von Gabriel Jesus in der 53. Minute hat sich Manchester City in der Tabelle der Premier League an Gegner Chelsea vorbeigeschoben. Der 1:0-Sieg bedeutete auch die Revanche für den verlorenen Champions-League-Final im letzten Mai.

Einen Punkt vor City und Chelsea verbleibt Liverpool allein an der Tabellenspitze. Doch auch das Team von Jürgen Klopp liess Federn. Gegen Aufsteiger Brentford verwandelten die «Reds» dank den Toren von Diogo Jota und Mohamed Salah ein 0:1 in ein 2:1. Obschon Curtis Jones den 2:2-Ausgleich von Vitaly Janelt umgehend mit dem 3:2 konterte, brachte Liverpool den Sieg nicht ins Trockene. Yoane Wissa glich in der 82. Minute zum 3:3-Endstand aus.

Fernandes verschiesst Penalty

Vom Ausrutscher Chelseas ebenfalls nicht profitieren konnte Manchester United. Der Gegner von YB in der Champions League verlor gegen Aston Villa 0:1. Der siegbringende Treffer gelang Kortney Hause erst in der 88. Minute.

Bruno Fernandes verpasste den Ausgleich in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt. Der Portugiese zielte zu hoch.