Der FC Liverpool und Manchester City feierten unter der Woche deutliche Siege in der Champions League. Aber deutlich heisst nicht gleichzeitig überzeugend.

Die «Reds» demontierten Atalanta Bergamo auswärts nach allen Regeln der Kunst. Beim 5:0-Erfolg überragte Diogo Jota mit einem Hattrick, aber auch Mohamed Salah und Sadio Mané lieferten brillante Vorstellungen ab. Manchester City hingegen tat sich gegen Olympiakos Piräus lange schwer und brachte den 3:0-Sieg erst in der Schlussphase ins Trockene.

Nun treffen die zwei Schwergewichte am Sonntag in der englischen Beletage aufeinander. Die Equipe von Jürgen Klopp ist aufgrund der jüngsten Ergebnisse und der steilen Formkurve nach oben zu favorisieren.

«Es sind noch viele Spiele»

Mit Blick auf die Tabelle, wo Liverpool mit 16 Punkten deutlich besser positioniert ist als Manchester City im Mittelfeld (11 Punkte), betrachten einige Experten das Spiel bereits als wegweisend für den Ausgang des Titelrennens. Klopp ist da anderer Ansicht.

Legende: Duellieren sich am Sonntag Manchester City und der FC Liverpool. Keystone

«Es ist kein Decider», sagte der 53-Jährige vor dem Kräftemessen eindringlich: «Es sind noch so viele Spiele. Egal was am Sonntag passiert, es entscheidet nicht die Meisterschaft. Dafür können in diesem verrückten Jahr zu viele aussergewöhnliche Dinge geschehen.»

Wie wird die Partie ausgehen? Sieg von Manchester City Sieg von Manchester City % Remis Remis % Sieg von Liverpool Sieg von Liverpool % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Düstere Liverpool-Bilanz in Manchester

Und obwohl Manchester City in der Premier League in 6 Spielen bereits 3 Mal Punkte liegengelassen und dabei lediglich 9 Tore erzielt hat, betitelte Klopp das Duell am Sonntag als «das schwierigste Spiel der Welt».

Diese Aussage dürfte er wohl auch mit einer ernüchternden Statistik im Hinterkopf gemacht haben. In der Liga verlor Liverpool die letzten 3 Partien im Etihad-Stadion in Serie. Zweimal setzte es sogar eine Klatsche ab (0:4 im Juli 2020 und 0:5 im September 2017).