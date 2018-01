Liverpools Offensive überrennt ManCity

Heute, 19:02 Uhr

Am 23. Spieltag ist es soweit: Manchester City kassiert die erste Saisonniederlage. In einem spektakulären Spiel verliert der Leader in Liverpool mit 3:4.

Bild in Lightbox öffnen. Als Sané kurz vor der Pause zum 1:1 traf, schien das Momentum auf die Seite von Manchester City zu kippen. Auch zu Beginn von Halbzeit 2 waren es die «Citizens», die mehr in den Führungstreffer investierten. Otamendi traf aber nur die Latte (51.). Anschliessend stürzte Liverpools Offensiv-Trio den unangefochtenen Premier-League-Leader ins Verderben: 59. Minute: Oxlade-Chamberlain lanciert Firmino, der City-Keeper Ederson mit einem Lob zum 2:1 düpiert.

62. Minute: Salah serviert Sturmkollege Mané den Ball auf dem Silbertablett. Der Senegalese hämmert den Ball ins Kreuz zum 3:1.

68. Minute: Ederson schenkt Salah mit einem komplett verunglückten Befreiungsversuch das 4:1. Weil Silva und Gündogan die Gäste noch auf 3:4 heranbrachten (84./92), entwickelte sich eine dramatische Schlussphase. Zum Ausgleich reichte es ManCity aber nicht mehr. Dank dem Sieg schliesst Liverpool punktemässig zu Chelsea (3.) und Manchester United (2.) auf. Die «Red Devils» empfangen am Montag allerdings noch Stoke City.

mlo