Marcelo sündigt, nur Remis für Real

Real Madrid hat zum 2. Mal in Folge zuhause Punkte abgegeben. Gegen Aufsteiger Levante reichte es nur zu einem 1:1.



Levante trat mit einer massierten Abwehr an, die nur Lucas Vazquez in der 36. Minute überwinden konnte. Er brauchte die Kugel nach einem abgeklatschten Ramos-Kopfball nur einzuschieben. Toni Kroos traf in der Nachspielzeit nur den Pfosten.

Marcelos Tag zum Vergessen

Ivi hatte den Aussenseiter in der 12. Minute nach einem weiten Einwurf in Führung gebracht und dabei Marcelo sehr schlecht aussehen lassen. Endgültig ein Tag zum Vergessen wurde es für den brasilianischen Verteidiger, als er kurz vor Schluss mit einer roten Karte wegen einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen wurde.