Der italienische Fussball-Nationaltrainer Roberto Mancini hat sich aufgrund der Corona-Krise offen für eine Verschiebung der Europameisterschaft gezeigt. «Lasst uns abwarten, was die Uefa entscheidet. Aber ich kann mich an alles anpassen. Die Priorität ist jetzt, Leben zu retten», sagte Mancini gegenüber Rai Sport.

Legende: Italiens Nationalcoach Roberto Mancini. imago images

Die Italiener sollen nach aktuellem Stand am 12. Juni in Rom das Eröffnungsspiel der EM gegen die Türkei bestreiten. Doch in Italien ist an Sport derzeit nicht zu denken. Landesweit sind inzwischen fast 25'000 Menschen mit dem neuen Virus SARS-CoV-2 infiziert. Allein zwischen Samstag und Sonntag kamen knapp 370 neue Todesfälle durch die Krankheit COVID-19 hinzu. Es war die höchste Zunahme an einem Tag seit Beginn der Zählungen.

«Fakt ist, die Probleme, die wir derzeit haben, werden andere Länder auch bald haben», sagte Mancini. «Zuerst müssen wir uns um die Gesundheit der Menschen kümmern. Wir müssen auf den Höhepunkt warten und wenn sich die Situation dann entspannt, können wir später alles besprechen und entscheiden.»