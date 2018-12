Die 1:3-Niederlage in Liverpool hat bei Manchester United Konsequenzen nach sich gezogen. Der englische Rekordmeister kündigte die Trennung von Coach José Mourinho an.

Die «Red Devils» stecken seit Monaten in einer sportlichen Krise. Mit 19 Punkten Rückstand auf Leader Liverpool liegt man in der Premier League nur auf Rang 6. In der Champions League setzte sich ManUnited in der YB-Gruppe immerhin durch, trifft nun in den Achtelfinals aber auf Paris Saint-Germain.

EL-Titel und Probleme mit Pogba

Mourinho war seit Mai 2016 im Amt. Der grösste Erfolg des 55-jährigen Portugiesen mit den «Red Devils» war der Gewinn der Europa League 2017. Mourinhos Vertrag wäre noch bis 2020 gültig gewesen. Englische Medien schätzten eine Entlassung des «Special One» noch am Dienstagmorgen aufgrund der drohenden hohen Abfindung als sehr unwahrscheinlich ein.

Mourinho wurden zuletzt Probleme mit mehreren Spielern nachgesagt. So galt sein Verhältnis zu Starspieler Paul Pogba schon länger als zerrüttet. Der französische Weltmeister war in dieser Saison oft nur Ersatzspieler.

Die grössten Erfolge von Mourinho liegen etwas zurück: 2004 (mit Porto) und 2010 (mit Inter) gewann er die Champions League. Vor seinem Engagement bei Manchester United war Mourinho nach ebenfalls etwas mehr als zweijähriger Amtszeit bei Chelsea entlassen worden – am 17. Dezember 2015. Die «Blues» hatte er in der Saison zuvor noch zum Meistertitel geführt.

