Real Madrid bestätigt, dass Julen Lopetegui einen 3-Jahres-Vertrag unterschreiben wird. Aktuell weilt der neue Cheftrainer an der WM in Russland, wo er das Nationalteam Spaniens betreut. So heisst es also für ihn: Erst den nationalen Auftrag an der Endrunde, dann die königliche Mission. Er profitiert von einer Ausstiegsklausel. Die Madrilenen bezahlen eine kolportierte Ablösesumme von 2 Millionen Euro.

Der 51-jährige frühere Goalie trainierte verschiedene Junioren-Nationalteams Spaniens und den FC Porto, bevor er 2016 von Vicente Del Bosque die A-Auswahl übernahm. Dieser sagte über seinen Nachfolger:

Er ist ein Mann mit viel Erfahrung. Gut ausgebildet, mit grossem Enthusiasmus und enormer Lebensfreude bei der Arbeit.

Zurück zu den «Königlichen»

Bereits als Spieler hatte Lopetegui bei Real Madrid unter Vertrag gestanden. Mit den «Königlichen» gewann er 1990 die Liga, allerdings als Nummer 2 hinter Francisco Buyo.

Zinedine Zidane hatte nach dem gewonnenen Champions-League-Final gegen Liverpool überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben. Der Franzose hatte mit Real 3 Mal in Serie die wichtigste Klubtrophäe der Welt gewonnen.