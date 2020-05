Topspiel Dortmund - Bayern an einem Dienstag

Legende: Umfunktioniert Das Dortmunder Stadion diente während der Corona-Krise als Behandlungszentrum. imago images

Ansetzungen der Spieltage 27 bis 29 bekannt

Die deutsche Fussball-Liga (DFL) hat für die Spieltage 27 bis 29 die Ansetzungen bekanntgegeben. Gleich zum ersten Freitagsspiel nach dem Restart wird Hertha BSC am 22. Mai Union Berlin zum Derby empfangen.

Den Auftakt zum darauffolgenden Wochenspieltag markiert das Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Der derzeitige Tabellenzweite empfängt den Spitzenreiter am Dienstag, 26. Mai, um 18:30 Uhr. Die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 30 bis 32 wird die DFL erst in den kommenden Wochen bekanntgeben. Der 26. Spieltag geht dieses Wochenende über die Bühne.