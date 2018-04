Ohne Xhaka in der Startelf

75 Minuten lang bot Stoke City Arsenal Paroli. Dann geriet das abstiegsgefährdete Team um den Schweizer Xherdan Shaqiri auf die Verliererstrasse. Grund war ein umstrittener Penalty.

Schiedsrichter im Fokus

Stoke-Verteidiger Bruno Martins Indi traf bei einem Tackling im Sechzehner zuerst den Ball, dann aber auch noch Arsenals Mesut Özil. Schiedsrichter Craig Pawson entschied auf Elfmeter. Pierre-Emerick Aubameyang verwandelte vom Punkt.

Das 0:1 brachte Stoke aus der Fassung. Nochmals Aubameyang (86.) und Alexandre Lacazette (89.) sorgten für das 3:0-Schlussresultat. Dem Tor des Franzosen ging ebenfalls ein fragwürdiges Foul im Strafraum voraus.

Shaqiri im Pech, Xhaka nur von der Bank

Mit etwas Glück hätte Stoke in der 69. Minute sogar in Führung gehen können. Shaqiri, der durchspielte, traf aber nur den Pfosten. Arsenals Granit Xhaka stand überraschenderweise nicht in der Startelf und wurde erst eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt.