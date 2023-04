Die Tore für die «Fohlen» zum 9. Saisonsieg erzielten die Franzosen Nathan Ngoumou (34.) und Marcus Thuram (63.). Für den im letzten Sommer aus Toulouse zur Borussia gestossenen Ngoumou, der beim 2. Treffer zudem die Vorarbeit leistete, war es der erste Bundesliga-Treffer.

Bei Mönchengladbach, das zuletzt 5 Spiele nicht gewonnen hatte, zeigte Keeper Jonas Omlin mehrere wichtige Paraden. Nico Elvedi spielte in der Defensive durch. Die Sonntagsspiele standen ganz im Zeichen des Abstiegskampfes: Im Kellerduell zwischen dem Vfl Bochum und dem Vfb Stuttgart konnten sich die Stuttgarter dank eines 3:2-Auswärtssiegs vom letzten Platz lösen. Diesen hat momentan Schalke inne: Die «Königsblauen» mit Michael Frey wären in der letzten Partie am Ostersonntag auf einen Sieg gegen Hoffenheim angewiesen.