Mit dem Nationalteam erlebten sie an der EURO ein Hoch, mit ihren Klubs stecken Vladimir Petkovic und Co. nun im Tief.

Legende: Stecken in der Krise Granit Xhaka, Yann Sommer und Vladimir Petkovic. Keystone/Imago Images

Vladimir Petkovic: Sieglos in Bordeaux

Mit der Nati feierte Petkovic während 7 Jahren viele Erfolge. Nach seinem Blitztransfer in die Ligue 1 eilt der 58-Jährige mit Bordeaux von Misserfolg zu Misserfolg. 4 Spiele, 2 Punkte und Tabellenplatz 19 lautet die ernüchternde Bilanz. «Das war eine ungenügende Leistung», konstatierte Petkovic nach der 0:4-Klatsche gegen Nizza am Samstag. Er sei froh, dass das Transferfenster am Dienstag um Mitternacht schliesse. «Dann kann ich mit einer Gruppe von Spielern arbeiten, die wissen, dass sie bei uns im Klub bleiben», so Petkovic. Auch die Zukunft von Nationalspieler Loris Benito, der noch ein Jahr Vertrag hat bei den Girondins, wird bald geklärt sein. Zuletzt stand er zweimal nicht im Kader.

Granit Xhaka: Zuerst verlängert, dann geflogen

Am letzten Dienstag wurde die Vertragsverlängerung (bis 2024) des Nati-Captains bei den «Gunners» offiziell. Am Samstag flog Xhaka dann im Spiel gegen Manchester City (0:5) nach 35 Minuten vom Platz. Dafür erntet der 28-Jährige, nicht zum ersten Mal, harsche Kritik in England. «Es sind jetzt elf Platzverweise in seiner Karriere, das ist unentschuldbar. Ich weiss nicht, wen er damit beeindrucken will», sagte Ex-Stürmer Alan Shearer in der Sendung Match of the Day. Arsenal ist nach 3 Runden Letzter in der Premier League.

Yann Sommer und Co.: Gladbachs Fehlstart ist perfekt

Nur 1 Punkt aus 3 Spielen hat Borussia Mönchengladbach in der noch jungen Bundesliga-Saison geholt. Der neue Coach Adi Hütter hat sich den Start sicherlich besser vorgestellt. Bei der 1:2-Niederlage bei Union Berlin offenbarte die «Fohlen»-Abwehr um Nico Elvedi erneut eklatante Fehler. Goalie Yann Sommer war bei den Gegentoren zwar machtlos, beim 0:4 in Leverkusen vor Wochenfrist machte er jedoch keine gute Figur. Geklärt wird in den nächsten 48 Stunden die Zukunft von Denis Zakaria. «Es ist natürlich nicht unser Wunsch, mit einem Spieler in die Saison zu gehen, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft», lässt sich Sportchef Max Eberl zitieren. Gibt es keinen Transfer mehr, wird eine Verlängerung angestrebt.