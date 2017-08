Pokal-Debakel für den HSV bei Osnabrück

Der DFB-Pokal hat seine erste Sensation: Der Hamburger SV scheiterte in der 1. Runde trotz Überzahl am Drittligisten Osnabrück.

Dicke Blamage trotz 72-minütiger Überzahl: Mit einer peinlichen 1:3-Niederlage beim Drittligisten VfL Osnabrück hat der Hamburger SV einen desaströsen Pflichtspielstart in die neue Saison hingelegt.

Ab der 18. Minute hatte der HSV mit einem Mann mehr spielen können, nachdem Osnabrücks Marcel Appiah Rot sah. Von einem Klassenunterschied war in der Folge aber nichts zu sehen – im Gegenteil. Halil Savran (39.), Marc Heider (61.) und Ahmet Arslan (71.) brachten Osnabrück 3:0 in Führung. Der Treffer von Bobby Wood per Foulelfmeter (74.) kam für den Favoriten zu spät.

Restliche Bundesligisten siegen

Die weiteren Bundesligisten leisteten sich keinen Ausrutscher. RB Leipzig nahm die Hürde Dorfmerkingen mit 5:0 locker, Aufsteiger Hannover 96 schlug den Bonner SC mit 6:2.

Wolfsburg zeigte zwar beim Regionalligisten Eintracht Norderstedt eine enttäuschende Leistung, siegte aber letztlich glücklich mit 1:0.