Liverpool findet nach zuletzt 4 Liga-Niederlagen zum Siegen zurück. Arsenal gewinnt in Burnley.

Legende: Erzielt 250. Liverpool-Tor Mohamed Salah. Imago/Shutterstock

Liverpool kann in der Premier League doch noch gewinnen. Das hat die Mannschaft von Arne Slot nach zuletzt 4 Niederlagen in der Meisterschaft an der Anfield Road gezeigt. Gegen Aston Villa siegten die «Reds» mit 2:0.

Mohamed Salah traf nach einem kläglichen Fehlpass von Goalie Emiliano Martinez kurz vor der Pause zum 1:0. Es war sein 250. Tor für Liverpool. Ryan Gravenberch erhöhte in der 58. Minute auf 2:0 und sorgte damit für eine Vorentscheidung. Aston Villa zeigte in der Schlussphase keine Reaktion mehr.

Forest-Suche nach Sieg geht weiter

Dan Ndoyes Nottingham Forest konnte auch gegen Manchester United nicht den langersehnten Sieg einfahren. Gegen die «Red Devils» bekam das Team von Neo-Trainer Sean Dyche spät noch den 2:2-Ausgleich. Bei beiden Nottingham-Toren hatte Ndoye seine Füsse im Spiel gehabt.

Ganz anders ist die Gemütslage bei Tabellenführer Arsenal. Die «Gunners» siegten bei Burnley mit 2:0 und feierten damit den 5. Dreier in Serie. Viktor Gyökeres (14.) und Declan Rice (35.) erzielten mit Kopfbällen die Tore. Arsenal blieb zum 4. Mal in Folge ohne Gegentor.

Premier League