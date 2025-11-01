Liverpool kann in der Premier League doch noch gewinnen. Das hat die Mannschaft von Arne Slot nach zuletzt 4 Niederlagen in der Meisterschaft an der Anfield Road gezeigt. Gegen Aston Villa siegten die «Reds» mit 2:0.
Mohamed Salah traf nach einem kläglichen Fehlpass von Goalie Emiliano Martinez kurz vor der Pause zum 1:0. Es war sein 250. Tor für Liverpool. Ryan Gravenberch erhöhte in der 58. Minute auf 2:0 und sorgte damit für eine Vorentscheidung. Aston Villa zeigte in der Schlussphase keine Reaktion mehr.
Forest-Suche nach Sieg geht weiter
Dan Ndoyes Nottingham Forest konnte auch gegen Manchester United nicht den langersehnten Sieg einfahren. Gegen die «Red Devils» bekam das Team von Neo-Trainer Sean Dyche spät noch den 2:2-Ausgleich. Bei beiden Nottingham-Toren hatte Ndoye seine Füsse im Spiel gehabt.
Ganz anders ist die Gemütslage bei Tabellenführer Arsenal. Die «Gunners» siegten bei Burnley mit 2:0 und feierten damit den 5. Dreier in Serie. Viktor Gyökeres (14.) und Declan Rice (35.) erzielten mit Kopfbällen die Tore. Arsenal blieb zum 4. Mal in Folge ohne Gegentor.