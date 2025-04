Legende: Meldet sich zurück aus der Verletzungspause Manuel Akanji, hier im Bild mit Siegtorschütze Nico O'Reilly (rechts) und Ruben Dias. Getty Images/James Gill

Manchester City scheint sich zum Ende einer turbulenten und keineswegs einfachen Saison hin zu stabilisieren. Die «Citizens» setzten sich in der 33. Runde der Premier League auswärts bei Everton mit 2:0 durch und holten wichtige 3 Punkte im Kampf um einen Top-5-Platz, der gleichbedeutend mit dem Champions-League-Ticket ist.

Akanji ist zurück

Das Guardiola-Team rannte im Goodison Park lange erfolglos an, ehe der 20-jährige Nico O'Reilly ManCity in der 84. Minute mit dem 1:0 erlöste. Mateo Kovacic machte in der Nachspielzeit noch den Deckel drauf. Der Schweizer Internationale Manuel Akanji wurde in der 88. Minute eingewechselt und gab sein Comeback nach zweimonatiger Verletzungspause.

ManCity übernachtet dank dem Sieg auf dem 4. Platz. Am Samstagabend treffen mit Aston Villa und Newcastle ebenfalls zwei Mannschaften aufeinander, welche sich mitten im Kampf um die Champions-League-Ränge befinden.

Resultate