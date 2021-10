Legende: Für mehr als die Hälfte der Chelsea-Tore verantwortlich Dreifachtorschütze Mason Mount (rechts) und Ben Chilwell. imago images

Es war der Nachmittag von Mason Mount an der Stamford Bridge. Der englische Nationalspieler in Diensten Chelseas machte die Demütigung für Gegner Norwich, der nach einer Ampelkarte gegen Ben Gibson ab der 65. Minute nur noch zu zehnt agierte, mit einem Doppelpack zum 7:0-Endstand kurz vor Schluss perfekt. Mount hatte das Skore in der 8. Minute bereits eröffnet. Mit dem deutlichen Sieg verteidigt Chelsea die Tabellenführung in dieser Runde vorzeitig.

Manchester City gewinnt Verfolgerduell klar

Auch die «Citizens» gaben sich bei ihrem Gastspiel in Brighton keine Blösse. Gegen das Überraschungsteam von der Südküste resultierte für die Mannschaft von Pep Guardiola ein 4:1-Erfolg. Ilkay Gündogan (13.) und ein Doppelschlag von Phil Foden (28./31.) hatte die Partie gegen den Viertplatzierten früh in die entscheidende Richtung gelenkt. Damit steht ManCity auf Platz 2 und als 1. Verfolger von Leader Chelsea fest – zumindest bis Sonntag, wenn Liverpool zum Prestigeduell gegen Manchester United lädt.