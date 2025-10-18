Nottingham entlässt Ange Postecoglou unmittelbar nach der 0:3-Heimniederlage gegen Chelsea. Er war nur 39 Tage im Amt.

Legende: Kurzes Intermezzo Ange Postecoglou muss bei Nottingham schon wieder gehen. imago images/NealxSimpson

Der Schweizer Internationale Dan Ndoye erhält bei Nottingham Forest einen neuen Trainer. Ange Postecoglou wurde unmittelbar nach der 0:3-Heimniederlage in der Premier League gegen Chelsea entlassen. Als Grund nannte der Verein «eine Reihe enttäuschender Ergebnisse und Leistungen».

Der 60-jährige Australier hatte das Amt erst am 9. September als Nachfolger von Nuno Espirito Santo übernommen. In acht Pflichtspielen unter seiner Regie gelang Nottingham aber kein Sieg. In der Premier League holte der Klub aus den bisherigen acht Spielen lediglich fünf Punkte. Ndoye sass gegen Chelsea 90 Minuten auf der Ersatzbank.

Resultate