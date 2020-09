«Ich mochte mein Team nicht»: Tottenham-Coach José Mourinho war nach der 0:1-Startpleite seines Teams gegen Everton sauer. Erstmals seit 2008 hatten die «Spurs» wieder ein Heimspiel gegen die Liverpooler verloren.

Insbesondere beklagte sich Mourinho über die Situation beim 0:1, das Evertons Dominic Calvert-Lewin in der 55. Minute nach einem Freistoss von Lucas Digne per Kopf erzielte. «Ich mochte es nicht, dass so viele Schiedsrichter auf dem Feld, an den Seitenlinien und vor dem Bildschirm es erlauben, dass ein Freistoss fünf oder sechs Meter weiter vorne ausgeführt werden darf. Das schafft einen ganz anderen Winkel», so Mourinho.

«Physisch nicht auf der Höhe»

In der 1. Halbzeit habe man sich zwei gute Chancen erarbeitet. «Doch nach dem Gegentor in der 2. Halbzeit waren wir schwach. Wir waren physisch nicht stark genug, hatten keine Intensität.»

Für den Fortgang der Meisterschaft möchte der Portugiese sein Team verstärken: «Brauchen wir einen Stürmer? Ja, tun wir. Aber wir haben das Spiel nicht deswegen verloren.»

Legende: Schon früh in der Saison angefressen José Mourinho imago images

