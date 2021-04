Legende: Fand deutliche Worte Rio Ferdinand. imago images

Die klarsten Worte fand mit Rio Ferdinand ausgerechnet eine Klub-Ikone von Manchester United, einem Team, das für die Idee der Superliga einsteht. Der Experte von BT Sport meinte unter anderem: «Das ist für mich Krieg gegen den Fussball. Es ist eine Schande, es ist peinlich und es geht gegen alles, worum es beim Fussball geht.»

Starke Ablehnung von allen Seiten

Ebenfalls deutlich wird es im Guardian: «Das ist eine Idee, die sich nur jemand ausgedacht haben kann, der Fussball wirklich bis auf die Knochen hasst. Der den Fussball so sehr hasst, dass er ihn beschneiden, ausnehmen, zerlegen will, vom Spiel an der Basis bis zum Weltcup.»

Eine grobe Idee, die sich gegen die Fans richtet

Auffällig: Die Reaktionen sind – falls wertend – fast ausschliesslich negativ. Boris Johnson, englischer Premierminister, äusserte sich via Twitter ebenfalls kritisch. Die Pläne würden dem Fussball schaden. Er sicherte der Uefa Unterstützung zu.

Auch in Italien und Spanien ist man wenig erfreut

Die italienischen Medien halten ebenfalls wenig von den Superliga-Plänen. La Gazzetta dello Sport schreibt, dass diese Liga nur den Klub-Interessen und nicht der Serie A nützen würde. Sie stünde im Widerspruch, «die italienische Meisterschaft wieder aufzuwerten». Der Corriere della Sera schreibt prägnant: «Eine grobe Idee, die sich gegen die Fans richtet.»

Was halten Sie von der Idee einer neuen Superliga? Super Sache! Super Sache! % So ein «Seich»! So ein «Seich»! % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Die Marca aus Spanien bringt zudem die wirtschaftliche Lage ins Spiel: «Die Schaffung der neuen Liga kommt in einer Zeit, in der die weltweite Pandemie die Instabilität des aktuellen ökonomischen Modells des europäischen Fussballs beschleunigt hat.»

Die grossen Abwesenden bei der Gründung der Superliga, Bayern München und Paris Saint-Germain, haben indes noch nicht öffentlich Stellung bezogen.