Rechtzeitig zum Liga-Clasico befinden sich Real Madrid und Barcelona in Topform.

Real gegen Barça am Samstag

Am 31. Januar schien die spanische Meisterschaft bereits entschieden zu sein. Das bis dahin bestechend auftretende Atletico Madrid führte die Tabelle mit 54 Punkten an – satte 11 Zähler vor Barcelona und Real Madrid.

Doch weil die «Rojiblancos» zu schwächeln begannen und das Giganten-Duo aufs Gaspedal drückte, tobt in LaLiga nun ein Titelkampf, der an Spannung kaum zu überbieten ist und am Samstagabend einen nächsten Höhepunkt erreicht – beim Direktduell zwischen Real und Barça.

Der Dreikampf in Spanien Team

Spiele Punkte 1. Atletico Madrid

29 66 2. Barcelona

29 65 3. Real Madrid

29 63

Der Ausgang des Clasico könnte kaum offener sein. Beide Teams befinden sich in blendender Verfassung:

Die «Königlichen» haben 10 der letzten 12 Spiele gewonnen und seit dem 30. Januar nie mehr verloren.

Barcelona hat 7 der letzten 9 Partien für sich entschieden. Die letzte Meisterschaftsniederlage datiert vom 5. Dezember 2020.

Die jüngsten Kräftemessen lassen Gastgeber Real als Favoriten vermuten. Im vergangenen Jahr entschied die Mannschaft von Zinédine Zidane beide Duelle für sich (3:1, 2:0). Der letzte Barça-Triumph über den Erzrivalen liegt über zwei Jahre zurück (1:0 am 2. März 2019 in Madrid).