Real gibt im Derby Punkte ab

Real Madrid hat sich gegen Stadtrivale Atletico mit einem 1:1 begnügen müssen und droht seinen Vorsprung auf Verfolger Barcelona einzubüssen.

Pepe brachte die «Königlichen» im Bernabeu in der 52. Minute in Führung. Antoine Griezmann glich allerdings in der 85. Minute noch aus. Real-Trainer Zinédine Zidane setzte auf alle seine Stars um Cristiano Ronaldo und Toni Kroos, der die Führung per Freistossflanke vorbereitete.

Real steht vor zwei entscheidenden Wochen: Am Mittwoch findet das CL-Viertelfinal-Hinspiel gegen Bayern München statt. Das Rückspiel in Madrid steigt am 18. April, am 23. April kommt es zum «Clasico» gegen Barcelona.

Am Abend tritt Barcelona in Malaga an. Mit einem Sieg könnten die Katalanen punktemässig zu Real aufschliessen. Die Madrilenen haben aber noch ein Nachtragsspiel zu absolvieren.