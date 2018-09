Die Reds gewinnen in Leicester mit 2:1. Es ist der 4. Sieg im 4. Spiel. Shaqiri darf für 20 Minuten ran.

Liverpool wahrte in der 4. Runde der Premier League die Ungeschlagenheit, kassierte aber gegen Leicester City das 1. Gegentor der Saison – und das hatte es in sich:

Alisson, der zweitteuerste Torhüter der Welt, verdribbelt sich im eigenen Strafraum an der Grundlinie und verliert den Ball. Leicester kann auf 1:2 verkürzen.

Trainer Jürgen Klopp: «Ich habe zu ihm gesagt, dass dieses Spiel der beste Moment für so was war, da wir gewannen. Wir lernen offenbar aus Fehlern.»

Die «Reds» bringen die Führung anschliessend über die Zeit. Sadio Mané (10.) und Roberto Firmino (45.) hatten Liverpool in Front geschossen. Xherdan Shaqiri wurde in der 71. Minute für Mohamed Salah eingewechselt. Liverpool startete damit zum 1. Mal seit 1990 mit 4 Siegen in die Meisterschaft.