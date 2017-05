René Weiler bejubelt mit Anderlecht den Meistertitel

Heute, 9:49 Uhr

Gleich in seiner Premieren-Saison an der Seitenlinie hat René Weiler Anderlecht in der belgischen Meisterschaft zum Titel geführt. Dabei musste der 43-Jährige in der Anfangsphase um seinen Job bangen.

Bild in Lightbox öffnen. Ende gut, alles gut: Anderlecht löste in der belgischen «Jupiler Pro League» den FC Brügge als Meister ab. Der Brüsseler Nobel-Klub machte in der vorletzten Runde den letzten Schritt zum insgesamt 34. Titelgewinn – und dem ersten seit 2013. Das Comeback des Rekordmeisters ist auch das Verdienst von René Weiler, der seit Anfang dieser Saison in Anderlecht wirkt. Allerdings durchlief der Zürcher seit seinem Amtsantritt auch schwierige Zeiten. Schwarze Serie im November

Nach 3 sieglosen Partien (davon 2 Niederlagen) war der RSC im Herbst auf den 6. Rang abgerutscht. Der Rückstand auf die Spitze betrug 8 Punkte.

Nach 3 sieglosen Partien (davon 2 Niederlagen) war der RSC im Herbst auf den 6. Rang abgerutscht. Der Rückstand auf die Spitze betrug 8 Punkte. Ausrutscher im Cup

Bewährt hatte sich der zwischenzeitlich angezählte Coach ebenfalls mit dem Viertelfinal-Vorstoss in der Europa League. Nun konnte er sein Palmarès mit dem ersten Titelgewinn in seiner Trainerlaufbahn schmücken. Bisheriger Höhepunkt war der Aufstieg in die Super League mit dem FC Aarau vor 4 Jahren. Weiler wird im Staff von seinem früheren Servette-Teamkollegen David Sesa unterstützt.

bud/sda