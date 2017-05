Rodriguez vor Wechsel zu Milan

Ricardo Rodriguez steht offenbar vor einem Wechsel vom VfL Wolfsburg zur AC Milan. Wie aus dem Umfeld des Nati-Verteidigers bestätigt wurde, sind sich der 24-Jährige und die Mailänder am Montag einig geworden.

Noch ist der Wechsel von Ricardo Rodriguez von der Bundesliga in die Serie A nicht fix. Die beiden Klubs verhandeln noch über die Transfermodalitäten. Der Verhandlungsspielraum ist jedoch gering, da der Linksverteidiger in Wolfsburg eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 22,5 Millionen Euro besitzt.

Milan ist grundsätzlich bereit, diese Summe an den Bundesligisten zu überweisen. Rodriguez hat beim VfL noch einen bis Juni 2019 gültigen Vertrag.

Abschiedsgruss von hoher Stelle? Spontaner Besuch: VfL-Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Garcia Sanz schaute beim Vormittagstraining unserer #Wölfe vorbei. pic.twitter.com/PB9yXshbLH — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) May 9, 2017

Verlässt Rodriguez einen Absteiger?

Rodriguez hatte im Januar 2012 für rund 8 Millionen vom FC Zürich zu Wolfsburg gewechselt. Mit den Norddeutschen schloss er die Saison 2014/2015 hinter Meister Bayern München auf Rang 2 ab und wurde im gleichen Jahr Cupsieger.

In der vergangenen Saison stiess Rodriguez mit Wolfsburg in der Champions League bis in die Viertelfinals vor. In der aktuellen Spielzeit befinden sich die «Wölfe» in der Bundesliga 2 Runden vor Schluss noch in Abstiegsgefahr (aktuell Rang 14).