Legende: Entkam der nordfranzösischen Abwehr Angel Di Maria (links). imago images

Frankreich: PSG dreht Partie gegen Lille spät

Lange sah es so aus, als ob Paris im 6. Heimspiel der Saison erstmals nicht als Sieger vom Platz gehen würde. Dann brach die 88. Minute an und Angel Di Maria sicherte dem Star-Ensemble nach Vorarbeit von Neymar aus kurzer Distanz mit dem Tor zum 2:1 den Sieg. Gegen den Meister hatten die Pariser lange Mühe und gerieten gar in Rückstand, als Jonathan David (31.) am kurzen Pfosten stehend zur Führung traf. Den schönsten Treffer der Partie erzielte jedoch Marquinhos. Der Brasilianer verwertete volley zum Ausgleich (74.).

Deutschland: Hoffenheim düpiert die Hertha

Obschon die Hauptstädter im Kraichgau besser starteten, waren es die Gastgeber, die durch Andrej Kramaric nach 19 Minuten in Führung gingen. Der Treffer markierte die Wende. Plötzlich hatten die Hoffenheimer mehr vom Spiel und wussten diese Überlegenheit durch Sebastian Rudy (36.) in ein 2. Tor umzumünzen. Beim 2:0 blieb es und die Hertha sorgte nur noch in Person von Dedryck Boyota für Aufregung. Dieser sah für ein gestrecktes Bein Rot.