England: Arsenal holt sich Derby-Remis in extremis

Nach 3 Niederlagen gefolgt von 3 Siegen zum Auftakt hat Arsenal in der Premier League das 2. Unentschieden in Folge eingefahren. Ohne den verletzten Granit Xhaka spielten die «Gunners» gegen Tabellennachbar Crystal Palace zuhause 2:2 und verpassen den Sprung in die Top 10. Pierre-Emerick Aubameyang hatte Arsenal früh in Führung gebracht (8.), Christian Benteke und Odsonne Edouard drehten das Spiel in der 2. Halbzeit aber. Erst in der 5. Minute der Nachspielzeit rettete Alexandre Lacazette dem Gastgeber noch einen Punkt.

Resultate Premier League

Nati-Captain Xhaka fällt lange aus

Türkei: Gavranovic krönt Startelf-Debüt bei Niederlage

Mario Gavranovic erzielte bei seinem ersten Auftritt in der Startformation für seinen neuen Verein Kayserispor auch gleich sein erstes Tor. Der Schweizer Internationale traf im Meisterschaftsspiel bei Alanyaspor nach einer Viertelstunde zur 2:1-Führung. Am Ende setzt es trotzdem eine 3:6-Niederlage ab. Gavranovic, der vor gut zwei Monaten von Dinamo Zagreb in die Türkei gewechselt hatte, spielte zuvor für Kayserispor wegen einer Wadenverletzung lediglich 14 Minuten.