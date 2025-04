Legende: Zwei Joker fabrizieren das entscheidende Tor Antonio Rüdiger verwertet Arda Gülers Flanke per Kopf zum 4:4 in der Verlängerung. Imago Images/Gribaudi

Copa del Rey: Real Madrid erster Finalist

Nach dem 1:0-Auswärtssieg im Halbfinal-Hinspiel bei Real Sociedad waren vor dem Rückspiel im Bernabeu alle Vorteile auf Seiten von Real Madrid. Doch in der 80. Minute stand es plötzlich 1:3 aus Sicht der «Königlichen». Mit dem Rücken zur Wand schaltete der Favorit ein paar Gänge hoch und glich die Partie dank Treffern von Jude Bellingham (82.) und Aurélien Tchouaméni (86.) prompt aus. Mikel Oyarzabal rettete Real Sociedad mit dem 3:4 aber doch noch in die Verlängerung (90.+3'). In dieser gelang Antonio Rüdiger nach einem Eckball per Kopf das einzige Tor. Im Final trifft Real Madrid entweder auf Atletico oder Barcelona.

Coupe de France: PSG mit Mühe im Final

Paris Saint-Germain hat im Cup-Halbfinal beim Zweitligisten Dunkerque mehr kämpfen müssen als erwartet. Der Meister, der in der Ligue 1 nach 27 Runden weiterhin ungeschlagen ist, geriet an der Nordspitze Frankreichs 0:2 in Rückstand, ehe doch noch der 4:2-Sieg heraussprang. Ousmane Dembélé war mit zwei Toren und einem Assist einmal mehr für PSG entscheidend. Im Final trifft PSG entweder auf Reims oder den Viertligisten Cannes, die sich am Mittwoch gegenüberstehen.

