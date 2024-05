Einen Tag nach Holstein Kiel schafft auch St. Pauli den Aufstieg in die 1. Bundesliga.

Der Kiez bebt: Hürzelers St. Pauli steigt in die Bundesliga auf

Legende: Konfettiregen für die Aufsteiger Das Millerntor verwandelte sich am Sonntag in eine Festhütte. Reuters/Action Images

St. Pauli sicherte sich den Aufstieg am Sonntagnachmittag in der vorletzten Runde mit dem 3:1-Heimsieg gegen Osnabrück den Aufstieg. Letztmals war St. Pauli in der Saison 2010/2011 erstklassig gewesen. Trainer beim Hamburger Klub ist der 31-jährige deutsch-schweizerische Doppelbürger Fabian Hürzeler.

Die Relegation um den letzten Bundesligaplatz für die kommende Saison bestreitet Fortuna Düsseldorf gegen den Drittletzten der 1. Bundesliga. Für diesen Platz kommen noch Köln, Union Berlin, Mainz und Bochum in Frage.

