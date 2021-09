Die Eintracht muss sich am 4. Spieltag der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart mit einem 1:1 begnügen.

Runde 4 in der Bundesliga

Legende: Erlebte eine Enttäuschung Djibril Sow. imago images

Eintracht Frankfurt hat es auch am 4. Spieltag verpasst, den 1. Saisonsieg einzufahren. Das Team mit dem Schweizer Djibril Sow ging in der 79. Minute durch den eingewechselten Filip Kostic in Führung.

Nach einer roten Karte wegen einer Notbremse gegen Stuttgarts Waldemar Anton konnten die Gastgeber in der Schlussphase in Überzahl agieren. Trotzdem mussten sie noch den Ausgleich hinnehmen. Omar Marmoush traf zum 1:1. In der Nachspielzeit verpassten die Frankfurter mit dem 2. Lattenschuss der Partie die grosse Chance auf den 1. Saisonsieg.