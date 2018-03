Manchester City winkt nach einem 3:1-Sieg bei Everton bereits am kommenden Wochenende der Meistertitel.

Manchester City setzt seinen Monolog an der Spitze der Premier League fort. Im Schongang fertigte der entrückte Leader Everton auswärts 3:1 ab. Leroy Sané, Gabriel Jesus und Raheem Sterling machten bereits bis zur 37. Minute alles klar.

Dank dem 27. Sieg im 31. Spiel könnte ManCity bereits am nächsten Spieltag vor eigener Kulisse die fünfte Meister-Trophäe gewinnen - und zwar ausgerechnet im Stadtderby gegen Manchester United.

Verfolger geben sich keine Blösse

Die United festigte Rang 2 mit einem 2:0-Erfolg über Swansea, und auch Liverpool konnte 3 Punkte einfahren. Mohamed Salah rettete den «Reds» in der 84. Minute das 2:1 beim Abstiegskandidaten Crystal Palace. Mit 29 Toren aus 31 Spielen führt der ägyptische Ex-Basler die Torschützenliste in England an (vor Tottenhams Harry Kane, 24).