Senderos mit Houston in den Viertelfinals

Philippe Senderos hat mit Houston Dynamo die Achtelfinals in der Major League Soccer (MLS) überstanden.

Erst zum dritten Mal seit seinem Wechsel stand Philippe Senderos in der Startformation der Houston Dynamos. Mit Erfolg: Die Texaner setzten sich mit 1:0 nach Verlängerung gegen Kansas City durch und stehen in den Viertelfinals.

Nun wartet Portland

Den Siegtreffer erzielte der aus Honduras stammende Stürmer Alberth Elis in der 94. Minute. Senderos stand die gesamten 120 Minuten auf dem Platz.

Im Viertelfinal der MLS-Playoffs trifft Houston auf das topgesetzte Team der Western Conference, die Portland Timbers. Das Hinspiel findet am kommenden Montag in Texas statt, das Rückspiel am 5. November.

Sendebezug: SRF 3, Morgenbulletin, 27.10.2017, 7 Uhr