Shaqiri-Comeback mit Niederlage

Xherdan Shaqiri hat sein Comeback bei Stoke City gegeben und zum Führungstreffer seines Teams gegen Liverpool beigetragen. Letztlich verlor das Team von Trainer Mark Hughes aber mit 1:2.

Das Führungstor für Stoke erzielte Jonathan Walters kurz vor der Pause auf Vorarbeit Shaqiris. Es war die erste wirkliche Chance für die Gastgeber, abgesehen von einem Offside-Treffer Shaqiris bereits nach 3 Minuten.

Liverpool drehte die Partie nach der Pause und kam zu einem verdienten 2:1-Erfolg. Philippe Coutinho und Roberto Firmino trafen für das Klopp-Team.

Tottenham souverän

Zu ungefährdeten Siegen kamen die Spitzenteams Tottenham (4:0 gegen Watford) und Manchester City (3:1 gegen Hull). Leader Chelsea tritt am Abend in Bournemouth an und will den 7-Punkte-Vorsprung auf Tottenham wiederherstellen.

Edimilson Fernandes kam beim 1:0 von West Ham gegen Swansea zu einem Kurzeinsatz.