Legende: Ohne Zugriff aufs Spiel Xherdan Shaqiri (m.). Getty Images

Liverpool hat im Duell mit Manchester City die Tabellenführung verloren. In Manchester kam das Team von Jürgen Klopp «nur» zu einem 1:1. Wobei es schien, dass Liverpool (ab 59. mit Xherdan Shaqiri) mit dem Unentschieden besser leben konnte.

Denn zum Schluss war es das Heimteam, das nochmals Druck machte und zu viel Ballbesitz kam. Verständlich: Beim 1:1 gab ManCity bereits zum 3. Mal im 6. Premier-League-Spiel der Saison Punkte ab.

Die Gäste aus Liverpool lauerten hingegen auf Kontersituationen. Shaqiri blieb bei Liverpool nach seiner Einwechslung unauffällig. Die Tore erzielten Mohamed Salah (15.) per Penalty und Gabriel Jesus (31.). Kevin de Bruyne setzte 3 Minuten vor der Pause einen Elfmeter neben das Tor.

Arsenal ohne Xhaka – Tottenham und Leicester siegen

Granit Xhaka kam für Arsenal bereits zum 2. Mal in Folge in der Premier League nicht zum Einsatz. «Nur» in der Europa League gegen Molde (4:1) durfte der Schweizer ran. Ohne den Mittelfeldregisseur unterlagen die «Gunners» Aston Villa zuhause 0:3.

In den weiteren Partien vom Sonntag gewann Tottenham bei West Bromwich 1:0 und Leicester gegen Wolverhampton ebenfalls mit 1:0. Harry Kane erzielte das Tottenham-Tor (88.), Jamie Vardy verwandelte für Leicester einen Penalty (15.).