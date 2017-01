Später K.o-Schlag für den HSV und Ingolstadt

Heute, 17:32 Uhr

Wolfsburg ist dank Mario Gomez' Tor in der 83. Minute zu einem glückhaften 1:0-Heimsieg über Hamburg gekommen und verschafft sich so etwas Luft am Bundesliga-Trennstrich.

Bild in Lightbox öffnen. Die «Wölfe» bauten im Direktduell mit dem HSV ihr Polster auf 6 Punkte aus. Für das Erfolgserlebnis benötigten sie aber eine lange Anlaufzeit. Begünstigt wurde der späte Sieg auch vom Platzverweis des HSV-Profis Albin Ekdal. Ekdal hatte schon in der 33. Minute die gelb-rote Karte gesehen – in der Schlussphase gingen seinen Farben endgültig die Kräfte aus. So kam Mario Gomez in der 83. Minute zum Lucky Punch und sein Wolfsburg zum 3. Sieg in Serie. Diego Benaglio im VfL-Tor liess sich nicht bezwingen. Burgstaller schlägt bei den «Königsblauen» ein Eine noch ärgerlichere Niederlage musste sich Ingolstadt zuschreiben. Der Tabellen-17. gestaltete auf Schalke die Partie lange ausgeglichen. In der 92. Minute zerstörte allerdings Guido Burgstaller die Hoffnungen auf einen Punktgewinn der Gäste. Der Österreicher war erst in der Winterpause vom 1. FC Nürnberg gekommen. Sendebezug: Radio SRF 3, Abendbulletin, 21.01.2017 17:40 Uhr

bud/agenturen