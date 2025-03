Barcelona erobert Tabellenführung nach Wende in Madrid zurück

Spitzenkampf in LaLiga

Legende: Es schlägt hinter Oblak ein Das 2:2 für Barcelona. Keystone/AP Photo/Bernat Armangue

Der FC Barcelona ist wieder Leader in der spanischen LaLiga. Im Spitzenspiel beim drittplatzierten Atletico Madrid zeigten die Katalanen in der Schlussphase eine starke Wende. Nach Alexander Sörloths 2:0 in der 70. Minute hatte eigentlich alles auf einen Heimsieg der Madrilenen hingedeutet.

Doch Barça kam noch einmal zurück. Robert Lewandowski (70.) und Ferran Torres (78.) glichen die Partie aus, Lamine Yamal (90. +2) und erneut Torres (90. +8) machten die Wende komplett.

Tabellenführung zurückerobert

Damit übernimmt Barcelona, obwohl es eine Partie weniger absolviert hat, wieder die Tabellenführung von Real Madrid. Beide Teams haben 60 Punkte auf dem Konto. Atletico liegt vier Zähler zurück.

Für die «Rojiblancos» geht mit dieser Niederlage eine Horror-Woche zu Ende. Am Mittwoch schieden sie in der Champions League äusserst unglücklich gegen Real Madrid aus, nun folgte auch im Kampf um die Meisterschaft ein herber Rückschlag.

