Steffen mit Debüt – Köln im späten Glück

Renato Steffen feiert beim 0:0 von Wolfsburg in Dortmund seinen Bundesliga-Einstand. Ein Kopfball-Tor von Simon Terodde in der 95. Minute beschert Köln drei wichtige Punkte im Rhein-Derby gegen Gladbach.

In der 64. Minute wurde Steffen eingewechselt. Es war ein historischer Moment: Der 26-Jährige avancierte zum 6000. eingesetzten Bundesliga-Profi.

Der Flügelflitzer fügte sich gleich toll ein. Sein Flugkopfball (66.) verfehlte den Kasten von Roman Bürki nur knapp. Der National-Goalie zeigte eine seinerseits eine starke Partie. Seine Vorderleute hingegen sündigten reihenweise im Abschluss – allen voran Andrej Yarmolenko. Topstürmer Pierre-Emerick Aubameyang fehlte aus disziplinarischen Gründen im Kader.

Schlusslicht Köln mit zweitem Saisonsieg

Die 3 Gladbach-Schweizer Yann Sommer, Denis Zakaria und Nico Elvedi konnten den 2. Sieg der Kölner in Serie nicht verhindern. Der 2:1-Siegtreffer für das Bundesliga-Schlusslicht fiel dabei erst in der 5. Minute der Nachspielzeit. Rückkehrer Simon Terodde traf per Kopf.

Für Nati-Goalie Sommer gab es bei beiden Gegentreffern nichts zu halten. Elvedi und Zakaria spielten ebenfalls durch.