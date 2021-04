Den Anfang machte Manchester City am späten Dienstagabend. Und um Mitternacht zogen 4 weitere englische Klubs nach. Keine 48 Stunden nach der grossen Verkündung gaben auch Liverpool, Tottenham, Manchester United und Arsenal ihre Pläne auf, an einer europäischen Super League teilzunehmen.

Medienberichten zufolge hatte auch der FC Chelsea entsprechende Schritte eingeleitet. Nach der Ankündigung von zwölf Weltklubs, eine Uefa-unabhängige Superliga zu gründen, war ein Proteststurm ausgebrochen. «Wir haben einen Fehler gemacht, und dafür entschuldigen wir uns», teilte etwa Arsenal mit.

Sie haben grosse Klugheit gezeigt, auf die vielen Stimmen – vor allem ihrer Fans – zu hören.

Uefa-Präsident Aleksander Ceferin begrüsste den Schritt der englischen Klubs: «Sie haben grosse Klugheit gezeigt, auf die vielen Stimmen – vor allem ihrer Fans – zu hören, die auf die vielen Vorteile des aktuellen Systems für den ganzen europäischen Fussball hingewiesen haben.»

Ceferin stellte klar: «Es benötigt Courage, einen Fehler zuzugeben. Aber ich hatte nie einen Zweifel daran, dass sie Fähigkeit und den gesunden Verstand haben, diese Entscheidung zu treffen.»

Jubel bei Chelsea-Fans - ManUnited-Geschäftsführer tritt ab

Manchester Uniteds Geschäftsführer Ed Woodward, eine treibende Kraft hinter der Liga, verkündete seinen Abschied zum Jahresende.

Bei etwa 1000 protestierenden Fans am Chelsea-Stadion brandete am Abend im Rahmen des Spiels gegen Brighton Jubel auf, als sich die Nachricht verbreitete. Die Anhänger verschiedener Vereine hatten zuvor gegen das neue Konstrukt demonstriert. Der grosse Auflauf sorgte sogar dafür, dass der Anstoss gegen Brighton & Hove Albion um 15 Minuten verschoben wurde.

Legende: «Schämt euch!» Die Chelsea-Fans protestieren gegen die Super-League-Pläne. imago images

Der Protest war zuvor laut und kreativ abgelaufen. Sprüche wie «Ruhe in Frieden Fussball 1863 – 2021» und «Von den Armen geschaffen, von den Reichen gestohlen» waren auf den Schildern zu lesen, die die Fans hoch hielten.

Atletico und Barcelona distanzieren sich

Zu einem System-Kollaps dürfte es offenbar auch in Spanien kommen, wo sich die Gründungsmitglieder Atlético Madrid und der FC Barcelona von der Super League distanzierten.

Barcelona-Präsident Joan Laporta äusserte sich gegenüber dem TV-Sender TV3 in diese Richtung. Barcelona werde nicht an der Super League teilnehmen, wenn die Vereinsmitglieder einem solchen Unterfangen nicht zustimmten. «Es ist ihr Klub, also ist es auch ihr Entscheid», so Laporta.

Damit droht das Super-League-Projekt zu scheitern, bevor es überhaupt umgesetzt werden konnte. Von den 12 Gründungsklubs würden nur noch Real Madrid und die 3 italienischen Teams AC Milan, Inter Mailand und Juventus Turin übrigbleiben.

Super League will Pläne überdenken

Die Macher der Super League wollen ihre Pläne nach dem Rückzug der englischen Klubs «überdenken». Das geht aus einer Mitteilung hervor, über die unter anderem die US-Nachrichtenagentur AP in der Nacht zum Mittwoch berichtete.