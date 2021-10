Neben der Top-Affiche in England bieten am Sonntag auch Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich hochkarätige Fussball-Duelle.

Legende: Keine einfache Zeit Ole Gunnar Solskjaer dirigiert seine Mannen im Old Trafford. imago images

ManUnited-Trainer Ole Gunnar Solskjaer dürfte nach dem chaotischen Champions-League-Sieg gegen Atalanta (3:2) unter der Woche aufgeatmet haben. Seine Aufgabe wird allerdings nicht einfacher.

Das Derby am Sonntag gegen Erzrivale Liverpool macht für United den Anfang zweier anspruchsvoller Wochen: Im Anschluss geht es gegen Tottenham und Stadtrivale City, dazwischen wartet erneut Atalanta in der «Königsklasse».

05:09 Video Archiv: Manchester United dreht Spiel gegen Atalanta Aus Sport-Clip vom 20.10.2021. abspielen

Luxus-Sturm, aber (noch) keine Einheit

Auf dem Papier hat Manchester einen Angriff zusammengestellt, um den ihn praktisch ganz Europa beneidet. Zu den gestandenen Stars um Marcus Rashford, Mason Greenwood, Anthony Martial, Edinson Cavani und Bruno Fernandes gesellten sich im Sommer Cristiano Ronaldo und Jadon Sancho: Illustrer geht kaum. Trotzdem setzte es zuletzt Niederlagen gegen Aston Villa und Leicester ab. Der derzeitige Platz 6 liegt weiter unter den Erwartungen.

Auf der Insel fragen sich nun die Experten, ob Solskjaer der richtige Mann ist, um aus den individuellen Talenten im Überfluss ein Team zu formen. Mit einem Sieg gegen Liverpool könnte der Norweger seine Kritiker zum Verstummen bringen. Die «Reds» sind allerdings die einzige Mannschaft in der Premier League, die in dieser Saison noch ungeschlagen ist, und reisen in bestechender Form ins Old Trafford.

Wer keine Lust auf Premier League hat, kommt am Sonntag dennoch auf seine Kosten. Es steht nämlich ein «Super Sunday» an, der seinesgleichen sucht und auch folgende Leckerbissen bietet: