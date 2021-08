Es war wie so häufig in der Vergangenheit: Wenn es um die Wurst geht, ist auf Bayern München Verlass. Das Team von Julian Nagelsmann, glanzlos mit einem 1:1 gegen Gladbach in die neue Spielzeit gestartet, lieferte im Supercup mal wieder ab – und holte sich im 2. Ernstkampf der Saison gleich den 1. Titel.

Und wie so viele Male zuvor waren es die Torgaranten Robert Lewandowski und Thomas Müller, die den Unterschied ausmachten.

Die Schlüsselszenen im Signal Iduna Park spielten sich unmittelbar vor und nach dem Seitenwechsel ab. Lewandowski eröffnete das Skore (41.), Müller (49.) doppelte nach. Die Dortmunder Antwort in einem animierten Kräftemessen kam in Form des Anschlusstors von Marco Reus (63.).

9. Titel für die Bayern

Die schwarzgelbe Hoffnung auf die grosse Wende machte Lewandowski in der 74. Minute – nach einem Fehlpass Manuel Akanjis – mit seinem 2. Treffer zunichte.

Und so jubelten am Ende wie fast immer die Bayern, die den Wettbewerb nun zum 9. Mal für sich entscheiden konnten. Eine Premiere ist der Triumph für Coach Nagelsmann – es ist sein 1. Titel im deutschen Profi-Fussball.