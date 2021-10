Legende: Jubel mit den Fans Olivier Giroud (r.), einziger Torschütze beim Sieg gegen Turin. imago images

Nach einer Dekade unter den eigenen Ansprüchen ist die AC Milan in der Serie A endlich wieder Titelkandidat. Vergangene Saison reichte es bereits zum Vize-Titel (ausgerechnet hinter Stadtrivale Inter), heuer mischen die Mailänder nach 9 Siegen und 1 Remis punktgleich mit Leader Napoli erneut ganz vorne mit.

Für Milan bedeuten die 28 Punkte den besten Saisonstart seit 66 Jahren. Trainer Stefano Pioli hat ein funktionierendes Rotationsprinzip installiert, fast auf allen Position wird fleissig durchgewechselt. Mit Altstar Olivier Giroud (35) und dem noch älteren Star Zlatan Ibrahimovic (40) hat das Team zwei torgefährliche Spitzen.

Geknicktes Roma zurück

Vor Platz 2 im letzten Jahr rangierten die stolzen «Rossoneri» letztmals nach der Saison 2012/13 auf den Champions-League-Plätzen. Der letzte Meistertitel datiert aus dem Jahr 2011.

Am Sonntag wartet nun die AS Roma (Platz 4) und damit die Chance, alleiniger Leader zu werden. Das Team von Trainer José Mourinho hat sich von der Blamage in der Conference League erholt und am letzten Wochenende Napolis Siegesserie (0:0) beendet.

02:54 Video Archiv: Bodö/Glimt führt Mourinhos Roma vor Aus Europa League – Goool vom 21.10.2021. abspielen