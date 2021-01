Am Donnerstag steigt das Duell zwischen Tottenham und Liverpool. Wer verliert, muss seine Titelambitionen wohl begraben.

Tottenham vs. Liverpool: Nur der Sieger bleibt einigermassen dran

Topspiel in der Premier League

Legende: Im ersten Aufeinandertreffen behielt Klopp die Oberhand Liverpool gewann am 16. Dezember gegen Mourinhos Tottenham mit 2:1. Reuters

Beim Auswärtsspiel gegen die «Spurs» stehen für Liverpool mehr als nur 3 Punkte auf dem Spiel. Es geht auch darum, die Saison mit einem Sieg gegen ein Topteam nochmals neu zu lancieren. Nach 4 sieg- und torlosen Ligaspielen wäre das ein dringend benötigtes Lebenszeichen der «Reds».

Gelingt es Jürgen Klopp nicht, José Mourinho ein 2. Mal in dieser Saison zu bezwingen, dürfte die Titelverteidigung vom Tisch sein. Der Rückstand auf das derzeit gross aufspielende ManCity beträgt 7 Punkte. Trotz der überraschenden Niederlage am Mittwoch liegt zudem unter anderen auch Erzrivale ManUnited vor Liverpool.

Sein oder Nichtsein, ...

Auch aus Sicht von Tottenham ist der Druck vor dem Spiel gegen Liverpool gross. Wollen die Londoner weiter ein Wörtchen um den Meistertitel mitreden, muss ein Sieg her.

Wer setzt sich durch? Tottenham Tottenham % Liverpool Liverpool % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Dennoch dürfte Mourinho etwas entspannter in die Partie gehen als Klopp. Für die «Spurs» verlief die Saison bisher ganz in Ordnung, Tottenham ist in sämtlichen Wettbewerben noch dabei. Liverpool seinerseits ist im FA Cup wie auch im Liga-Cup bereits draussen.