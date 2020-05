Legende: Wer überragt im Spitzenspiel? Bayerns Torgarant Robert Lewandowski (links) und Dortmunds Youngster Erling Haaland. imago images

Im Fokus des Spitzenspiels zwischen Borussia Dortmund und Bayern München steht auch das Duell zwischen dem 19-jährigen Norweger Erling Haaland und dem 12 Jahre älteren Robert Lewandowski – den derzeit produktivsten Spielern in der Bundesliga.

Ein Blick auf die Statistik untermauert die unglaubliche Effizienz der beiden Stürmer. 10 Meisterschafts-Spiele hat Haaland für Dortmund bisher bestritten und dabei 10 Tore erzielt. Zuletzt war er beim klaren 4:0-Sieg im Derby gegen Schalke erfolgreich und markierte dabei den 1. Bundesliga-Treffer nach der Corona-Pause. Seit Haaland beim BVB auf Torejagd geht, lief Lewandowski 8 Mal für die Bayern auf – und traf 8 Mal.

Haaland ist ein junger Spieler, hat aber enormen Zug zum Tor. Er will einfach den Abschluss. Ihn zeichnet eine enorme Dynamik aus.

«Haaland kann ein zweiter Lewandowski werden», äusserte sich jüngst Ottmar Hitzfeld im kicker. Für Bayerns Trainer Hansi Flick kommt ein Vergleich noch zu früh: «Haaland steht noch am Anfang. Robert aber hat die letzten Jahre immer auf Weltklasse-Niveau agiert.» Seine Wertschätzung für den 19-jährigen Haaland ist aber gross: «Er ist ein junger Spieler, hat aber enormen Zug zum Tor. Er will einfach den Abschluss. Ihn zeichnet eine enorme Dynamik aus.»

Die Zahlen zu Haaland und Lewandowski

Haaland

Lewandowski Alter 19 31 Nationalität Norwegen Polen Anzahl Bundesliga-Spiele

10 315 Tore in der Bundesliga

10 229 Tore pro Spiel

1 0.73 Spiele aktuelle Saison

10 25 Tore aktuelle Saison

10 27 Minuten pro Tor aktuelle Saison

69 82

Lewandowski seinerseits hat sich zum absoluten Schreckgespenst für seinen ehemaligen Klub entwickelt. Schon 16 Ligatreffer hat er gegen Dortmund erzielt, davon 12 in den letzten 6 Spielen. Die vernichtende Bilanz für die Borussia aus den letzten 4 Meisterschafts-Duellen: 3 Niederlagen, 1 Sieg – 2:17 Gegentore! «Lewandowski ist über Jahre sehr konstant und sehr gefährlich. Gerade gegen uns ist er immer in Topform und trifft», sagt BVB-Keeper Roman Bürki.

Am Dienstag kommt es in Dortmund also zum 1. Aufeinandertreffen zwischen Energiebündel Haaland und Tormaschine Lewandowski. Ein Aufeinandertreffen 7 Runden vor Saisonende, das auch mitentscheidend für den Gewinn des Titels sein könnte.