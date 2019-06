Die Nati hat am Montag ihr Quartier in Porto bezogen. Vier Stunden nach der Landung um ca. 14:00 Uhr Ortszeit stand für die Spieler eine erste Trainingseinheit auf dem Programm. Mit von der Partie war auch ein bestens gelaunter Xherdan Shaqiri. Der frischgebackene CL-Sieger reiste nach den Feierlichkeiten am Sonntag direkt aus Liverpool an.