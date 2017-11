Unantastbar: City lässt auch Arsenal keine Chance

Manchester City bleibt in der Premier League das Mass aller Dinge. Neustes Opfer: Arsenal.

Es ist ein Begriff, welcher jeden Fan der jüngeren Fussballgeschichte in Nostalgie schwelgen lässt: «The Invincibles». So wird die Saison 2003/04 bezeichnet, in welcher Arsenal London unter Arsène Wenger ohne Niederlage englischer Meister wurde.

3,5 Tore pro Partie

Ähnliches zu schaffen strebt nun Manchester City an. Mit dem 3:1 gegen Arsenal feierten die «Sky Blues» am 11. Spieltag den 10. Sieg – nebst einem Remis. Torverhältnis: 38:7. Auch wenn City-Coach Pep Guardiola vor der Partie betonte: «Der Rekord gehört Wenger. Wir werden ihn nicht brechen», ist den «Citizens» Grosses zuzutrauen.

Lacazette bringt Spannung rein

Mit Gabriel Jesus' 3:1 eine Viertelstunde vor Schluss war die Partie zugunsten ManCitys entschieden. Zuvor hatte Alexandre Lacazette mit dem Anschlusstreffer (65.) noch einmal kurz für Spannung gesorgt. City dominierte die Partie zwar über weite Strecken, schlug aber zuwenig Kapital aus seiner Überlegenheit.

Bei den «Gunners» sah ein relativ wirkungsloser Granit Xhaka nach 75 Minuten Gelb und wurde 3 Zeigerumdrehungen später ausgewechselt.