Weil die Klub-WM in Katar und der Ligacup sich überschneiden, greift Liverpool zu einer ungewöhnlichen Massnahme.

Nun also doch: Liverpool tanzt auf zwei Hochzeiten

Die Suche nach einem Ausweichdatum für das Ligacup-Viertelfinal-Duell zwischen Aston Villa und Liverpool ist ergebnislos verlaufen. Wie der Champions-League-Sieger auf seiner Homepage vermeldet, will er im Dezember nun aber trotz der praktisch gleichzeitig stattfindenden Klub-WM in Katar zum Spiel antreten.

Trainer Jürgen Klopp hatte noch vor einer Woche gedroht, den eher unbedeutenden Ligacup aufgrund der Terminkollision sausen zu lassen.

Zwei Spiele, zwei Mannschaften

Um die Belastung von zwei Spielen innert 24 Stunden an komplett verschiedenen Orten bewältigen zu können, reist Liverpool mit je einem Kader am 17. Dezember nach Doha und am 18. Dezember nach Birmingham zu Aston Villa.