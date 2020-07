Am Montag entscheidet sich, ob der Scheich-Klub für die Champions League gesperrt ist – oder doch noch davon kommt.

Guardiola und City zittern vor TAS-Entscheidung am Montag

Legende: Haben sie europäisch bald ausgesprochen? Pep Guardiola und die Citizens. imago images

Wird ManCity-Coach Pep Guardiola gefragt, wie zuversichtlich er dem mit Spannung erwarteten TAS-Urteil über die Europapokal-Sperre des Scheich-Klubs entgegenblickt, fasst er sich kurz: «Sehr.» Am Montag könnte es dennoch so weit sein.

Die Champions League für zwei Jahre ohne Manchester City, wegfallende Einnahmen in Millionen-Höhe: Das war alles schon beschlossene Sache, als die Uefa am 14. Februar die Citizens aufgrund von «schwerwiegenden Verstössen» gegen das Financial Fairplay mit dem Bann belegte.

City sieht sich im Recht

City bestritt die Vorwürfe, unrechtmässige Geldzuwendungen durch seine arabischen Investoren erhalten zu haben, und zog vor den Internationalen Sportgerichtshof TAS.

Wie das Ganze ausgeht, wird der TAS am Montag (10:30 Uhr) kommunizieren. Bezüglich der Champions-League-Teilnahme, die Manchester am Samstag mit dem 5:0-Sieg bei Brighton & Hove Albion sportlich sicherte, positionierte sich Guardiola noch einmal klar: «Wir verdienen die Qualifikation, wir haben sie auf dem Platz gewonnen.»