In den englischen Medien ist davon die Rede, dass Brightons Yves Bissouma, eine Entdeckung in der bisherigen Premier-League-Saison, Ärger mit der Justiz hat.

Vorübergehend in Haft: Aufregung um Brighton-Spieler

Legende: Soll im Fokus von Ermittlungen stehen Brightons Yves Bissouma. Reuters

Die Faktenlage: Ein Spieler des englischen Premier-League-Klubs Brighton & Hove Albion wurde in der Nacht auf Mittwoch von der Polizei vorübergehend inhaftiert. Die Festnahme geschah in einer Bar in der Innenstadt von Brighton.

Das Gerücht: Wie die englische Zeitung The Sun berichtet, handelt es sich um den Mittelfeldspieler Yves Bissouma. Der Klub, der in der Meisterschaft überraschend an 6. Stelle liegt, bestätigte den Medienbericht nicht.

Ein begehrter Leistungsträger

Die Polizei in Sussex teilte mit, dass zwei Männer wegen des Verdachts des sexuellen Übergriffs auf eine Frau festgenommen wurden. Auf Kaution liess man die beiden bis zum 3. November frei. Die Ermittlungen würden andauern.

Bissouma gehört zu den bisher besten Spielern in dieser Premier-League-Saison. Mehrere Top-Klubs sollen ihr Interesse am malischen Nationalspieler bekundet haben. Der 25-Jährige ist seit 2018 auf der Insel engagiert, zuvor war er für Lille aufgelaufen.