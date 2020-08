Traditionell bereitet sich Borussia Dortmund in der Schweiz auf die neue Saison vor.

Lange hatte in der abgelaufenen Saison nicht viel zum Titel gefehlt für den BVB. Doch am Ende wurde es doch «nur» wieder die Vizemeisterschaft hinter Bayern München. Und das mit satten 13 Punkten Rückstand.

Alte Spieler, neue Spieler, Bad Ragaz

In der neuen Spielzeit soll sich das ändern. Dafür hat das Team von Trainer Lucien Favre einerseits Leistungsträger wie Jadon Sancho halten, andererseits auch neue Spieler wie Thomas Meunier oder Jude Bellingham verpflichten können.

Das dritte Puzzleteil zum Titel soll für den BVB das Trainingslager in der Schweiz werden. Wie in jedem Jahr bereiten sich die Schwarz-Gelben derzeit in Bad Ragaz vor. Mit dabei sind auch die Schweizer Nati-Spieler Roman Bürki und Manuel Akanji.

Mehr Konstanz ist gefordert

Für den Nati-Verteidiger ist klar, wo der Schlüssel für die tabellarische Steigerung liegt: in der Konstanz. «Wir müssen einfach mehr Tore schiessen und weniger erhalten. Und das in jeder Woche. Diese Konstanz müssen wir einfach hinkriegen.»

Den Grundstein dafür legt der BVB derzeit in Bad Ragaz. Mit intensiven Fitnesseinheiten und einigen Testspielen soll das Team an die neue Saison herangeführt werden. Und sollten die Dortmunder im nächsten Juni tatsächlich Meister werden, würde auch Bad Ragaz seinen Teil dazu beigetragen haben.