Was wird aus Wenger und 3 weitere Fragen zu den Cupfinals

In 4 der 5 grossen Ligen wird am Samstag der Cupfinal ausgetragen. Wir stellen die heissesten Fragen zu den Duellen.

DFB-Pokal: Endlich ein Titel für Reus?

«Ich würde den Final auch mit einem Bein spielen», stellte Marco Reus klar. Der verhinderte Weltmeister (er verpasste die Endrunde in Brasilien 2014 verletzt) verlor die bisherigen 3 Finals (einmal CL-Final, zweimal DFB-Pokalfinal) allesamt gegen die Bayern. Nun soll gegen Frankfurt «endlich, endlich» der 1. Titel her. «Ich werde bereit sein, wir werden bereit sein», kündigte der BVB-Offensivmann an.

Beendet Marco Reus seine Durststrecke?

FA-Cup: Wird es Wengers letztes Hurra?

Nach dem Cupfinal gegen Chelsea wird über die Zukunft von Arsène Wenger bei Arsenal entschieden. Doch erst einmal gilt es, die Enttäuschung über das erstmalige Verpassen der «Königsklasse» seit 20 Jahren mit einem Sieg im FA Cup zu überwinden. Gegner ist Meister Chelsea. Auch ein Erfolg dürfte Wenger kaum im Amt halten, zu gross schienen die Abnutzungserscheinungen in dieser Saison. Dennoch: Ein 16. Titel zum Abschied, es wäre ein Abgang mit Stil, ganz passend zum 67-jährigen Franzosen.

Arsenal und Wenger – wie soll es weitergehen?

Copa del Rey: Ruiniert Alaves die Saison von Barcelona endgültig?

Aufsteiger Deportivo Alaves spielte eine beachtliche Saison und klassierte sich auf dem 9. Rang. Nun könnte noch die ganz grosse Krönung für die Basken erfolgen. Alaves konnte «Barça» in dieser Saison schon einmal ärgern, gewann es doch in der 3. Runde überraschend im Camp Nou mit 2:1. Ein Titelgewinn des Aussenseiters würde dem stolzen FC Barcelona die Spielzeit endgültig ruinieren. Denn in der Meisterschaft und in der Champions League haben die Katalanen bereits den Kürzeren gezogen.

Schafft Alaves den Coup gegen Barcelona?

Coupe de France: Trostpflaster für PSG?

Die liga-interne Vormachtstellung hat Paris SG an Monaco abtreten müssen. Nun soll wenigstens im Cup gegen Aussenseiter Angers ein Titel her. Ansonsten dürfte der Stachel nach dieser Saison tief sitzen, ärgert man sich an der Saine doch immer noch ein wenig über das 1:6 in Barcelona, welches trotz einem 4:0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel das Aus in der Champions League bedeutete.

Holt Paris SG wenigstens den Cupsieg?

