Werder hält HSV im Nord-Derby in Schach

Werder Bremen hat das 106. Nord-Derby gegen den Hamburger SV knapp gewonnen. Damit macht Werder einen Sprung nach vorne, während das Zittern für den HSV weitergeht.

3 Punkte lagen vor dem brisanten Nord-Derby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV zwischen den beiden Kontrahenten. Doch es waren die Bremer, denen mit einem 2:1-Heimsieg ein Befreiungsschlag gelang.

Kruse leitet Wende ein

Zur grossen Figur am Sonntagnachmittag avancierte Max Kruse. Zunächst erzielte er in der 41. Minute per Kopf den 1:1-Ausgleich, nachdem Michael Gregoritsch die Gäste schon nach 6 Minuten in Front geschossen hatte. Eine Viertelstunde vor Schluss lancierte Kruse zudem Florian Kainz, der die Wende mit dem 2:1-Siegtor perfekt machte.

Nach der knappen Niederlage beträgt der Vorsprung der Hamburger auf die Abstiegsplätze weiterhin nur einen Zähler. Dagegen können die «Grün-Weissen» gar von Europa träumen, beträgt der Rückstand auf Platz 7 doch nur noch einen Punkt.

Farbbeutelattacke auf HSV-Bus

Vor der Partie war der Mannschaftsbus der Gäste mit Farbbeuteln und harten Gegenständen attackiert und beschädigt worden. Verletzt wurde durch diese Aktion niemand.

Zum Abschluss der 29. Bundesliga-Runde empfängt Darmstadt Schalke 04. Können die «Lilien» nicht gewinnen, stehen sie vorzeitig als Absteiger fest.

